Açık Lise sınavları (AÖL) ne zaman? MEB AÖL sınavı tarihleri...

Açıköğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavlarına sayılı günler kaldı. Corona virüs nedeniyle ertelenen AÖL sınav tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sonavlarının Temmuz ayı içinde tamamlanacağını açıkladı. Peki, Açık lise sınavları (AÖL) ne zaman? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte MEB AÖL sınavı tarihleri...

Açıköğretim Lisesi sınavlarına geri sayım başladı. Corona virüs nedeniyle ertelenen Açıköğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları adayları tarafından merak ediliyor. Peki, Açık lise sınavları (AÖL) ne zaman? AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldığını belirtildi.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 2. dönem sınavına girecek olan öğrencilerin sınav yerleri belli oldu.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavı mazeret işlemleri de bugün başladı. Açık Öğretim Lisesi Sınavına mazeretleri nedeniyle ( Sağlık , zorunlu ikamet değişikliği, askerlik , cezaevinde tahliye vb.) başka bir yerde girme talepleri, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.