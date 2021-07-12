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Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:10 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 10:10

Lise eğitimini açıktan tamamlamaya çalışan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçlarını araştırıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları online olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler ise AÖL sonuçları için MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Açık lise sınav giriş ekranı 3 Temmuz tarihinde aktif hale gelmişti. Peki, açık lise (AÖL) 2021 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...


Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında online olarak tamamlandı. Lise eğitimine uzaktan devam edenlerin katıldığı AÖL 3. dönem sınavı için sonuçların ne zaman açıklanacağı ve AÖL MEB sınav takvimi merak ediliyor. AÖL sınavların sona ermesinin ardından gözler açıklanacak sonuçlara çevrildi. Peki, Açık lise (AÖL) 2021 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!
 
 
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
Açık öğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz’da erişime açılmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve online sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son buldu. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir tarih açıklanmadı ancak iki hafta içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. 
 
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA 
 
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden sorgulayabilecek.
 
 

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