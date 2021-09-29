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Açık cezaevi izinleriyle ilgili flaş karar! Adalet Bakanlığı duyurdu

AA |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 19:22 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 19:22

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2021? Mahkûm ve yakınları açık cezaevi izinlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor, gelişmeleri yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz aylarda cezaevi izinlerini 2 ay daha uzatınca, açık cezaevi izinlerinin tekrar uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili son dakika kararı geldi.


Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle mahkumlara izin verilmiş, bu izinler salgına bağlı olarak ara ara ertelenmişti. Açık cezaevi izinlerinin tekrar uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Mahkûm ve mahkum yakınları Adalet Bakanlığı tarafından gelecek yeni açıklamaları merakla takip ediliyor.
 
2 AY DAHA UZATILDI
 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,  Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki  hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığını  bildirdi. 
 
Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık  Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla  Kovid-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen  Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu  belirtildi.
 
Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz  kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri  uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki  izin sürelerinin, 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği  bildirildi.

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