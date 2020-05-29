Cezaevi ziyaretleri ne zaman başlıyor? Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Soruları normalleşme adımlarının atılmasıyla yoğun bir şekilde aranırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek." diyen Gül, "Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri hakkında da ipuçları verildi. Peki, Cezaevi karantina ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Dünyada hızla yayılan ve etkisini sürdüren corona virüsü kapsamında, Türkiye’de alınan tedbirler sonucunda, cezaevlerinde görüş kısıtlamasına gidilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından, Cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi görüşleri açıldı mı? sorularının cevapları merak ediliyordu. Corona virüsü normalleşme takviminin kademeli olarak hayata geçmesiyle beraber sorular yoğunlaştı. Mahkûm ve mahkum yakınlarını ilgilendiren konuya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklık getirdi. İşte açık cezaevi izinleri hakkında merak edilenler…

CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN AÇILACAK? (Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır

Tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz

Kılavuzları hazırladık. Bu kılavuzlar adli teşkilatlarımıza gönderilmiş durumdadır. Bunlara uygun olarak çalışmalarımızı yapacağız.

Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek.

Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz."

YENİ ÇALIŞMA ESASLARI KILAVUZU HAZIRLANDI

Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinde adliyelerde alınacak önlemleri belirleyen Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında 70 maddeden oluşan "Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu"nu hazırladı.

Kılavuza göre, maskesi olmayanlar adliyelere giremeyecek, herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin de adliyeye girişine izin verilmeyecek.

Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayacak, bu durumda olanlar sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol edebilmek amacıyla aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilecek.

CEZAEVİ PERSONELİ ÇALIŞMA ŞARTLARI

Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak, ön bürolar dış mekanlarda konumlandırılacak.

Mahkeme ve cumhuriyet savcılığı kalemleri, ön bürolar ve icra daireleri, cam veya şeffaf bölmelerle kapatılacak, temizlikleri her gün yapılacak, bu alanlarda yeterli sayıda antiseptik bulundurulacak.

Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak.

Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta, sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.

SOSYAL MESAFE KURALI: EN AZ 1 METRE

Duruşma, cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak.

Ortak alanlarda bulunan koltuklar azaltılacak. Adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıdaki iş ve işlemlerde hakim, cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi malzemeler hazır bulundurulacak.

Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak.

Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün

olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılacak. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yemekhaneler 1 Eylül 2020'de açılacak, bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.

Her başsavcılık, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için sorumlular belirleyecek.