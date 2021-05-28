Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum?

Mahkûm ve mahkûm yakınları açık cezaevi izinleri ile ilgili yaptıkları aramaları arttırdı. Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusuna yanıt aranıyor. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz aylarda cezaevi izinlerini 2 ay daha uzatınca, açık cezaevi izinleri hakkında alınacak yeni kararlar dört gözle bekleniyor. İzinlerin ne zaman biteceği, uzatılıp uzatılmayacağı sorgulanıyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, izinler ne zaman bitiyor? Salgın nedeniyle mahkumlara izin verildi. Bu izinler salgına bağlı olarak ara ara ertelendi. En son alınan kararla cezaevi izinleri 2 ay daha ertelenmişti. Dolayısıyla mahkûm ve yakınları Adalet Bakanlığı tarafından gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık cezaevleri izinleri 31 Mart 2021 tarihinde 2 ay daha uzatıldı; yani izinler mayıs sonunda sona eriyor.

ADALET BAKANLIĞI AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmişti.

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda corona virüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor. Ancak Bakanlıktan henüz resmi bir açıklama gelmedi.