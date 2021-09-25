Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Mahkum ve mahkum yakınları pandemi nedeniyle izne çıkarılan mahkumların cezaevi izinlerinin ne zaman biteceğini sorguluyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temmuz ayında yaptığı açıklamada izinlerin 2 ay süreyle daha uzatılacağını açıklamıştı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son yapılan açıklamada mahkumların izin süreleri uzatılmıştı. İşte detaylar

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 31 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri uzatılmadı. En son açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

CTE' son açıklamasına göre açık cezaevi izinlerinin 31 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.