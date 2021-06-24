Haberler »

Gündem Haberleri »

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri uzadı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri uzadı mı?