Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri uzadı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle mahkumlara izin verilmiş, bu izinler salgına bağlı olarak ara ara ertelenmişti. Açık cezaevi izinlerinin tekrar uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Mahkûm ve mahkum yakınları Adalet Bakanlığı tarafından gelecek yeni açıklamaları merakla takip ediliyor.
Açık cezaevi izinleri uzadı mı?
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, açık cezaevindeki hükümlüklere Covid salgını nedeni verilen izinlerin 31.11.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair önergenin komisyonda kabul edildiğini açıkladı.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekildedir:
"Açık cezaevinde barındırılan hükümlülerin Covid salgını nedeniyle izinli sayılabilmeleri için Adalet Bakanlığına verilen yetkinin süresinin 31.11.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair önergemiz TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi."
Açık cezaevinde barındırılan hükümlülerin Covid salgını nedeniyle izinli sayılabilmeleri için Adalet Bakanlığına verilen yetkinin süresinin 31.11.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair önergemiz TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. pic.twitter.com/eukJBYVIDx— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 23, 2021