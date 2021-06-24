24 Haziran 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.402 0.00 EURO 10,3660 0.54
USD 8,6730 0.38 ALTIN 494,010 -0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri uzadı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri uzadı mı?

24 Haziran 2021 Perşembe - 7:16 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 7:16

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2021? Mahkûm ve yakınları açık cezaevi izinlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediliyor, gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz aylarda cezaevi izinlerini 2 ay daha uzatınca, açık cezaevi izinlerinin tekrar uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamayla merak edilen soru yanıt buldu. İşte Açık cezaevi izinleri hakkındaki son gelişmeleri…


Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle mahkumlara izin verilmiş, bu izinler salgına bağlı olarak ara ara ertelenmişti. Açık cezaevi izinlerinin tekrar uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Mahkûm ve mahkum yakınları Adalet Bakanlığı tarafından gelecek yeni açıklamaları merakla takip ediliyor.

Açık cezaevi izinleri uzadı mı?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, açık cezaevindeki hükümlüklere Covid salgını nedeni verilen izinlerin 31.11.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair önergenin komisyonda kabul edildiğini açıkladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekildedir:

"Açık cezaevinde barındırılan hükümlülerin Covid salgını nedeniyle izinli sayılabilmeleri için Adalet Bakanlığına verilen yetkinin süresinin 31.11.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair önergemiz TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi."

 

 

ETİKETLER

Açık cezaevi izinleri cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri uzadı mı cezaevi izinleri uzatıldı mı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.