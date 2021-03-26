Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman sona erecek, ertelenir mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Mahkumlara verilen koronavirüs izninin bitmesine az bir süre kaldı. Mahkum ve mahkum yakınları korona nedeniyle verilen izinlerin uzatılmasını istiyor. Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevi izinleri 2 ay süreyle daha uzatılarak 31 Mart’ta sona erecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri tarafından açık cezaevi izinlerinin durumuna yönelik alınacak kararlar merak ediliyor. Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri hakkındaki güncel haberler…

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgın sürecinde açık cezaevi izinlerine çıkan vatandaşlar dönecekleri tarih yaklaşıkça, açık cezaevi izinleri hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Gözler Adalet Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 31 MART'TA BİTİYOR

Açık cezaevi izinleri ocak ayında covid izni uzatıldı ve mahkumların 31 Mart 2021 tarihine kadar izinli sayılacaklarına yer verildi. Son uzatma kararının ardından 2 ay geçti ve mahkumların koronavirüs izninde geri sayımda sona gelindi.

Koronavirüs vakaları son dönemlerde yeniden artışa geçince, mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevindeki covid izinlerinin uzatılmasını istiyor. Söz konusu izinlerle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz aylarda, izinler bitmeden 1 hafta önce açıklanan cezaevi izinleri uzatma kararı bu ay hala yayımlanmadı.