Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle izne çıkarılan mahkumlar 31 Temmuz’da cezaevine dönecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün mahkumların izin sürelerine yönelik bir karar alıp almadığı sorgulanıyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri uzayacak mı?

Açık cezaevi izinlerinin tekrar uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Coronavirüs salgını sebebiyle izne çıkarılan mahkum ve mahkum yakınları izinlerin ne zaman biteceğini arama motorları aracılığıyla sorguluyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru sayfası sık sık ziyaret ediliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri temmuzdan sonra ne olacak, ne zaman bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI?

Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor.

Salgına engel olmak amacıyla açık cezaevlerinde izin süreleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi beklenen izinler hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamada: ''5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' sözleri yer aldı.