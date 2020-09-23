Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevi izinlerini uzatıp uzatılmayacağı binlerce mahkum tarafından merak ediliyor. Son olarak temmuz ayında uzatılan cezaevi izinlerinin ne zaman sona ereceği, Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevi izinlerini uzatıp uzatılmayacağı gündemde yer alan konular arasında. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu binlerce mahkum tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Son olarak Adalet Bakanlığı temmuz ayında açık cezaevi izinlerinin uzatılması kararını vermişti. İzinlerin süresinin kısa bir süre sonra dolacak olması nedeniyle pek çok kişi açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzaltılmayacağını merak ediyor. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte açık cezaevi izinleri ile ilgili merak edilenler...

Adalet Bakanlığı tarafından açık cezaevi izinleri uzatılma kararının ardından toplam 60 bin mahkum 30 Temmuz'da biten izinlerinin ardından 2 ay daha izin kullanma hakkına sahip oldu.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

22 Temmuz'da yapılan duyuruya göre, 7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, 31 Temmuz 2020 itibariyle 2 ay daha izinli olarak sayılmışlardı.

30 Eylül'de sona erecek olan açık cezaevi izinleri sonrasında herhangi bir uzatılma kararı alınmaması halinde mahkumlar, cezaevine geri dönecek.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riski yazısında risk belirtmesi halinde, Adalet Bakanlığı izin sürelerinin uzatılması noktasında karar merci olacak. Bu durumun gerçekleşmesi halinde 25 Eylül Eylül tarihine kadar net bir kararın açıklanması bekleniyor.