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Açık ameliyata gerek kalmadı: KTÜ'de uygulanıyor

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 16:13 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 16:13

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, endoskopi veya kolonoskopi ile tespit edilen lezyonların açık ameliyata gerek kalmadan çıkarılması işleminin başarılı şekilde yapılmaya başlandığı bildirildi.


KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yemek borusu, mide ve kalın  bağırsak kanserlerinin sık görülen ve en fazla ölüme neden olan kanser türleri  arasında olduğu belirtildi.
 
Bu kanserlerin tedavi şekli ve yönteminin, hastalığın teşhis  sırasındaki evresi ve hastanın klinik durumuna göre değiştiği aktarılan  açıklamada, günümüzde yemek borusu, mide ve bağırsak duvarının iç yüzeyinde  sınırlı kanser riski taşıyan lezyonlar veya erken evredeki kanserlerin tanısı ve  tedavisinin endoskopik yöntemlerle mümkün olduğu ifade edildi.
 
 Açıklamada, endoskopi veya kolonoskopi ile tespit edilen lezyonların  açık ameliyata gerek kalmadan çıkarılması işleminin, KTÜ Farabi Hastanesinde  başarılı şekilde uygulanmaya başlandığı kaydedilerek, şöyle devam edildi:
 
 "İşlem yapılmadan önce lezyonlar yüksek çözünürlüklü endoskopi  cihazları ile değerlendirilmekte ve uygun hastalarda lezyonun boyutu ve yerleşim  yerine göre Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) veya Endoskopik Submukozal  Diseksiyon (ESD) işlemleri yapılabilmektedir. Endoskopi ünitesinde anestezi  altında uygulanmakta olan bu işlemler hem hastanın ameliyat olma zorunluluğunu  ortadan kaldırmakta hem de organ kaybına yol açmadıkları için hastanın yaşam  kalitesini artırmaktadır. İşlem sonrası hastalar çoğunlukla aynı gün veya ertesi  gün hastaneden taburcu edilebilmektedir."
 
ESD ile 2 santimetreden daha büyük lezyonları endoskopik olarak  çıkarmanın mümkün olduğuna işaret edilen açıklamada, "Özellikle ESD işlemi az  sayıda merkezde yapılan, ileri deneyim ve eğitim gerektiren ve uygun vakalarda ve  deneyimli uzmanlar tarafından yapıldığında oldukça etkili bir yöntemdir."  ifadesine yer verildi.
 
 Açıklamada, KTÜ Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Ünitesinde,  yıllardır Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri ve pek çok yabancı ülkeden hasta  kabul edildiği belirtilerek, her bir öğretim üyesinin, alanında uzmanlaşmış ve  tedavi ettiği binlerce vakanın getirmiş olduğu deneyime sahip hekimler olduğu  vurgulandı.
 
 Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gastroenteroloji Ünitesi  Dr. Öğretim Üyesi Sami Fidan, başarılı şekilde yürütülen bu işlemlere olan  talebin günden güne arttığını ifade etti.
 
Geniş bir coğrafyadan pek çok hasta kabul ettiklerini aktaran Fidan,  şunları kaydetti:
 
 "Erken evredeki yemek borusu, mide ve bağırsak kanserlerinin açık  ameliyata gerek kalmadan bu yöntemler ile şifaya kavuşmasından büyük mutluluk  duymaktayız. Uygun hastalarda bu yöntemlerin tedavi sonuçları açık  ameliyatlardaki kadar başarılıdır. Ayrıca bu yöntemler ile hastaların günlük  yaşamına hızlı bir şekilde geri dönmesi bir diğer avantajlarıdır. Prof. Dr. Orhan  Özgür ve Prof. Dr. Mehmet Arslan gibi branşında önemli hocaların görev yaptığı  ünitede gerçekleştirilen pek çok önemli işlem sayesinde bölgede çözüm merkezi  olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, 40 yılı aşkın köklü bir kurum olan KTÜ  Farabi Hastanesi ve alanında uzmanlaşmış her kademedeki çalışanlarımız  sayesindedir."
 

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