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Acı son! Kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü

DHA |  19 Temmuz 2021 Pazartesi - 0:45 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 0:45

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde arıcılık yapan oğluna yardım eden Nevzat Malçok (66), kalp krizi geçirerek kayalıklara düştü. Nevzat Malçok, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.


Olay akşam saatlerinde Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Oğluna ait arı kovanlarının olduğu bölgede su borularını tamir etmeye çalışan Nevzat Malçok, kalp krizi geçirerek kayalık alana düştü. Babasını merak ederek bölgeye gelen Ali Malçok tarafından bulunan Nevzat Malçok, oğlunun ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği ve ağır yaralandığı tespit edilen Nevzat Malçok, hastaneye götürülürken ambulansta sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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