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Acı olay! Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü

DHA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 11:56 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 11:56

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dilan (16) ve Müttalip Yıldırım (11) kardeşler yaşamını yitirdi. Yıldırım kardeşlerin, annesi, babası ve bir kardeşi ise tedaviye alındı.


Diyarbakır'da acı olay... Turgut Reis Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde oturan 3 çocuk sahibi Rıfat ve Melahat Yıldırım çifti, gece sobayı yaktıktan sonra uyudu.
 
Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyanan Rıfat Yıldırım, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin çocukları Dilan ile Müttalip'in sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
 
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Rıfat ve Melahat Yıldırım çifti ile çocukları Talha ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
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Dilan ve Müttalip Yıldırım kardeşlerin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
 
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Adıyaman karbonmonoksit kardeş
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