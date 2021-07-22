Acı haberler peş peşe geliyor! Sayı artıyor...

Türkiye uzun süren kapanmanın ardından ilk kez tam normalleşme ile tatile çıkmanın heyecanını yaşadı. Fakat, bu durum kazanları da beraberinde getirdi. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kurallara uymayan ya da dikkatsiz davranan sürücülerin kazaları art arda geldi. Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde ise trafik kazaları nedeniyle ölen ve yaralananların sayısı açıklandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 30 kişi yaşamını yitirdi, 210 kişi yaralandı.

Ayonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Burak Samet Ş. yönetimindeki 45 AEP 637 plakalı otomobil Afyonkarahisar -Konya kara yolunun 60. kilometresinde önünde seyreden Nasuh Kardaş'ın (53) kullandığı 43 RD 389 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek Yasin Çetin (41) yönetimindeki 16 FCF 40 plakalı otomobilin üstüne düştü. Hakan Kara idaresindeki 03 AHH 522 plakalı otomobil ile Ferdi Geniş (27) yönetimindeki 34 EGY 998 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada aynı aileden Yasin Çetin, Burcu Çetin (40), Zeynep Yaren Çetin (11) ve Başak Çetin (5) yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü Nasuh Kardaş ile Kadriye Kardaş (47) ağır yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cenazeler, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Burak Samet Ş. gözaltına alındı.

ADANA’DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Süleyman Yılmaz yönetimindeki 01 AVH 28 plakalı kamyon, Pozantı-Çamardı kara yolunda karşı şeride geçerek 01 KE 469 plakalı otomobile çarptı.

Sürücü Süleyman Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA’DAKİ KAZALARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Şanlıurfa'da Yüksel Aytekin'in (39) kullandığı 01 YS 423 plakalı otomobilin Şanlıurfa -Gaziantep otoyolunun 75. kilometresinde lastiği patladı. Aracını park ederek lastiği değiştirmek isteyen Aytekin'e aynı yönden gelen S.R. yönetimindeki 72 EP 705 plakalı tır çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ise Altan Baloğlu idaresindeki 34 KN 6186 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Sadun Paşa kavşağında, Levent Dağyıkan'ın kullandığı 01 LD 555 plakalı otomobil ve Gökhan Demir yönetimindeki 07 HYK 71 plakalı ciple çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'daki bir diğer kazada ise Fatih Doğan idaresindeki 45 ZS 828 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25. kilometresinde aniden ana yola çıkan Mehmet Demir'in kullandığı trafikten men edilmiş plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, otomobil şarampole devrildi, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki İbrahim Aykut, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AYDIN’DA DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Aydın'ın Didim ilçesinde ise Mehmet Günay'ın kullandığı 61 ACV 950 plakalı otomobil, Didim-Akbük yolu Konya Kültür Sitesi Kavşağı'nda Emre Karşıgil idaresindeki 34 DPR 308 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki İnci Günay, Yasemin Günay, Raşit Turan Taşdemir ve Furkan Efe Çil yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Günay, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 1 ÖLÜ, 10 YARALI

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de Kamil Kul (33) yönetimindeki 46 ADM 815 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Caddesi'nde Sefa Atalay idaresindeki 44 FA 277 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Erol Efe (19) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Furkan Burak (6) ve Firdevs Efe (30) ile Dilara (24) ve Elif Su Atalay (1) yaralandı.

Yine Kahramanmaraş 'ta Elbistan ilçesinde, iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

MERSİN’DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ

Mersin'in Tarsus ilçesinde de Serkan Taş (35) idaresindeki motosiklet, Tarsus-Mersin Otoyolu Kaleburcu Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Serkan Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yine Tarsus'un Gülek Mahallesi Kale Yolu mevkisinde meydana gelen kazada da M.K'nin kullandığı motosiklet devrildi.

Kazada M.K. ile motosiklette bulunan A.D. yaralandı.

MUĞLA’DA 5 YARALI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde İhsan Öğünç (37) idaresindeki 20 BS 503 plakalı otomobil, Muğla -Denizli kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Hasan Cüneyt Aydın lı (28), Erdal Erdede (38), Fikret Dayıoğlu (53) ve Osman Akyol (23) yaralandı.

SAKARYA’DA FECİ KAZA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde de Kazımiye Mahallesi yolunda Mahir Bahadır yönetimindeki 34 HE 8003 plakalı otomobil, yaklaşık 700 metrelik şarampole devrildi.

Sürücü Mahir Bahadır, eşi Erraha Sirco ve çocuğu Mert Ali Bahadır araçtan fırlarken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerce halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Baba Mahir Bahadır (40), anne Erraha Sirco (36) ve çocukları Mert Ali Bahadır (3) önce Pamukova Devlet Hastanesine, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan araç seyir halindeyken çiftin çocukları Mert Ali Bahadır'ın kontak anahtarını çıkardığı, bunun sonucunda direksiyonun kilitlendiği ve kazaya bunun neden olduğu ileri sürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ise F.A. yönetimindeki 01 ANK 87 plakalı otomobil, Kayseri -Sivas kara yolu Baltalar köyü yakınlarında tarlaya girdi. Kazada sürücü ile aynı aileden H.A (36), T.E.A (8) ve E.N.A. (11) yaralandı.

Samsun'da ise meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Isparta Gönen'de de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay Kırıkhan'da ise iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 21 kişi yaşamını yitirmiş, 152 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin 6 gününde ölenlerin sayısı 30 yaralıların sayısı 210'a ulaştı.