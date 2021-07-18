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Acı haber geldi! Barajda aile faciası, hepsi hayatını kaybetti

Serap Şerife KARA- Sinan HARMANCI/ SULUOVA (Amasya), (DHA) |  18 Temmuz 2021 Pazar - 19:32 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 20:28

Amasya'nın Suluova ilçesinde, serinlemek amacıyla girdikleri baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin cesedi bulundu. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaşanan üzücü olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.


Çocuklarının Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne düştüğünü gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi. Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.
 
Baraj gölüne gönderilen AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
 
Çalışma sonucu önce Elif ve Sultan Cenikli, bir süre sonra da Emrullah, Havvanur ve Levent Cenikli'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
 
AMASYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
 
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, üzücü bir durum yaşadıklarını belirterek, "Saat 16.30 sularında Levent Cenikli isimli çocuğumuzun suya düşmesiyle akabinde aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor. Sonra da 5 boğulma olayı gerçekleşti." dedi.

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Amasya Suluova Derinöz Barajı
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