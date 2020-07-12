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Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

AA |  12 Temmuz 2020 Pazar - 22:35 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 22:39

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yaralanan 1 askerin de şehit olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada  yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen  kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.
 
Çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin de etkisiz hale  getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden  aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile  asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
 

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Pençe-Kaplan Operasyonu terörist şehit
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