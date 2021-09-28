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Aç kalmadan kalıcı kilo verdiren diyet listesi!

28 Eylül 2021 Salı - 15:47 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 15:47

Aç kalmadan kalıcı olarak kilo verebilmek herkesin hayali. İşte her besin grubundan yiyeceği içeren, kalıcı kilo vermenizi sağlayacak diyet listesi...


Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Güneş, her besin grubundan yiyecek içeren, kalıcı kilo vermenizi sağlayacak 1400 kalorilik örnek diyet listesi hazırladı
 
1.GÜN
 
SABAH (08.30)
 
* 2 parça peynir (60 gr)
* 7-8 zeytin 
* 1 tatlı kaşığı acuka sos  
* Söğüş salata 
* 2 dilim tam tahıllı ekmek (50 gr) 
 
ÖĞLE (12.00)
 
* 90 gr et içeren sebzeli tavuk sote 
* 3-4 yemek kaşığı sade makarna
* Salata 
* 1 çay bardağı yoğurt
    
İKİNDİ (16.00)
 
* 1 su bardağı ayran 
* 1 küçük boy peynirli tost 
 
AKŞAM (19.30)
 
* 1 küçük kase mercimek çorbası
* 5-6 çorba kaşığı kıymalı pazı yemeği
* Salata 
* 1 su bardağı yoğurt
* 1 dilim tam tahıllı ekmek
 
GECE (22.30)
 
* 10-12 adet kavrulmamış fındık-badem
* 1 şeftali
 
-----------------------
 
2. GÜN
 
SABAH (08.30)
 
* 1 parça peynir (30 gr)
* 1 yumurta
* 7-8 zeytin
* Salata 
* 2 dilim tam tahıllı ekmek
 
ÖĞLE (12.00)
 
* 4-5 çorba kaşığı (30 gr etli) nohut 
* 3-4 çorba kaşığı şehriyeli bulgur pilavı
* Salata 
* 1 kase cacık
 
İKİNDİ (16.00)
 
* 1 küçük boy muz
* 1 su bardağı süt / yoğurt
 
AKŞAM (19.30)
 
* 2 orta boy kıymalı kabak dolma 
* 1 dilim tam tahıllı ekmek
* Salata 
* 1 çay bardağı yoğurt
 
GECE (22.30)
 
* 2 ince galeta
* 1 parça kaşar peyniri (30 gr)
 
---------------------
 
3. GÜN  
 
SABAH (08.30)
 
* 2 adet yumurta ile menemen 
* 2-3 adet zeytin
* Salata
* 2 adet tam tahıllı ekmek (50 gr)
 
ÖĞLE (12.00)
 
* 3 ızgara köfte (90 gr)
* 3-4 çorba kaşığı domates soslu makarna
* 3-4 çorba kaşığı zeytinyağlı semizotu
* Salata 
* 1 çay bardağı yoğurt
 
İKİNDİ (16.00)
 
* 2 ince galeta
* 1 çay bardağı kefir
* 1 orta boy elma
 
AKŞAM (19.30)
 
* 5-6 yemek kaşığı (60 gr etli) taze fasulye yemeği
* 3 çorba kaşığı şehriyeli pirinç pilavı
* Salata 
* 1 çay bardağı yoğurt
 
GECE (22.30)
 
* 1 ceviz içi
* 1 kuru incir
 
----------------
 
4. GÜN
 
SABAH: (08.30)
 
* 2 adet küçük boy tam tahıl unundan yapılmış az yağlı poğaça 
* 2 parça peynir (60 gr) 
* 2-3 adet zeytin
* Salata
    
ÖĞLE (12.30)
 
* 5-6 çorba kaşığı erişte
* 4-5 çorba kaşığı kıymalı yeşil mercimek yemeği
* Salata
* 1 çay bardağı yoğurt
 
İKİNDİ (16.00)
 
* 5-6 adet kavrulmamış fındık
* 1 su bardağı yoğurt
* 1 orta boy armut
 
AKŞAM
 
* 4-5 yemek kaşığı fırında patlıcan musakka
* 3 çorba kaşığı sebzeli bulgur pilavı 
 
SALATA 
 
* 1 çay bardağı yoğurt
 
GECE (22.30)
 
* 10-12 kavrulmamış badem
* 2 orta boy taze kayısı
 
NOT: Listeniz bitince başa dönün. Sebze ve kurubaklagil yemeklerini çeşitlendirmeniz mümkün. Örneğin yeşil mercimek yerine kuru fasulye, patlıcan musakka yerine taze fasulye tercih edebilirsiniz.
 
BU KURALLARI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN
 
* İsterseniz salatalara 1 tatlı kaşığı yağ ilave edebilirsiniz.
* Kuşbaşı et ya da kıyma konulan yemeklere yağ eklemeyin. 
* Yağ konulan yemeklerde yağı kavurmayın, yemek piştikten sonra üzerine ilave edin. 
* Öğünlerin arasının 3-4 saat olmasına dikkat edin. 
* Gün içinde 8-10 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. 
* Şeker ve şekerli yiyeceklerden, bal, reçel ve pekmezden, gereğinden fazla meyveden, beyaz undan yapılan ekmek, simit, poğaça ve börek gibi yiyeceklerden kaçının. Bu tür yiyecekleri tüketmek istiyorsanız nadiren ve çok az miktarda tercih edin. 
 
YİYECEK DEĞİŞİMLERİ 
 
* 1 dilim ekmek (25 gr) yerine 1 kase kremasız çorba, 3 kaşık bulgur pilavı tercih edebilirsiniz. 
* 2 adet köfte (60 gr) yerine 1 avuç içi büyüklüğünde (60 gr) biftek ya da derisiz tavuk (60 gr) yiyebilirsiniz.

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