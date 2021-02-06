Abonelikler ücretsiz iptal ediliyor! En çok şikayet oradan geldi

Covid-19 salgınıyla evde geçirilen süre artınca, tüketiciler geçen yıl en fazla elektronik haberleşme ve kargo hizmetlerinden şikayet etti.

Tüketiciler, geçen yıl en çok elektronik haberleşme ve kargo sektörlerinden şikayette bulundu. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte tüketicilerin evde geçirdiği süre arttı.

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine göre uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve e-ticaret e yönelik ilginin artmasıyla birlikte kargo ve elektronik haberleşme sektöründe sorunlar yaşandı.

Pandemi sürecinde internet kullanımının artması hız düşmeleri ve kopmalara neden olduğu için tüketiciler tarafından şikayet edildi.

E-ticaret alanındaki yoğunluktan dolayı da kargoların mevcut kapasitesinin üstündeki yoğunluk gecikmelere sebep oldu. Bu da kargo sektörüne olan şikayetleri artırdı.

"TÜKETİCİLERİN BİLGİ EKSİKLİĞİ İSTİSMAR EDİLİYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, pandemi nedeniyle internet kullanımının artmasıyla elektronik haberleşme sektörüne şikayet yağdığını açıkladı.

Genellikle internet hizmetinin aksaması ve hız düşmesi nedeniyle tüketicilerin şikayet ettiğini belirten Ağaoğlu, “Tüketiciler firma değiştirirken cayma bedeliyle karşılaştılar. En çok bu yönde şikayet geldi. Oysa ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, 1 yıldan uzun süreli aboneliklerde cezai bedel ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkına sahipler. Tüketicilerin bilgi eksikliği istismar ediliyor” diye konuştu.

İnternet alışverişlerine yönelik şikayetlerde de geçen yıl artış olduğunu dile getiren Ağaoğlu, “Tüketiciler internet alışverişlerine yönelik sahte ve bozuk ürün, kargoda gecikmeler ve yetkililere erişememe sorunları nedeniyle şikayette bulundu” dedi.

"HAKKINIZI ARAYIN"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, 2020’de e-ticaret, internet sağlayıcıları ve operatörlere yönelik şikayetlerin yoğunlaştığını kaydetti. Kargolardan yüksek bir şekilde şikayet geldiğini aktaran Koçal, şöyle devam etti:

“E-ticaretteki yoğunluk nedeniyle kargolarda mevcut kapasitenin üstünde bir yoğunluk oldu. Zamanında teslim edilememe, kırık-bozuk ürün için şikayetler çok fazlaydı. Öğrenci yurtlarından para iadesiyle ilgili şikayetler de geldi.”

Tüketicilerin haksızlığa uğradığından emin olduklarında mutlaka haklarını aramaları gerektiğine değinen Koçal, “Tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler” dedi.

DÜĞÜN SALONUNDA KAPORA İADESİ

Pandemi sebebiyle iptal edilen düğün, kına, nişan gibi mekanlara ödenen kaporaların iade edilmediğini ve bu yönde tüketici şikayetlerinin olduğunu belirten Aydın Ağaoğlu, “Uzaktan eğitime geçen özel okullardan parasını geri alamayan tüketiciler de şikayet etti. Banka dolandırıcılığı şikayetleri de arttı” dedi.

EKMEK MAKİNESİNE ŞİKAYET YÜZDE 554 ARTTI

Online şikayet platformu Şikayetvar, 2020 verilerini açıkladı. İşte geçen yıl en çok yapılan şikayetler:

Ekmek yapma makinesi şikayeti yüzde 554 arttı.

Kargo-kurye: 404 bin 123 adet. ‘Geldik evde yoktunuz’ denilerek en çok şikayet edilen konu geç teslimatlar.

E-ticaret: Sahte, kusurlu ürünün öne çıktığı 309 bin 395 adet şikayet var.

Bankalar: 247 bin 410 adet ile kart aidatı ve müşteri hizmetlerine erişememe sorunu şikayet edildi.

İnternet servis sağlayıcılar: 196 bin 534 şikayet.

İletişim markaları: 141 bin 862 şikayet.

Hobi-oyun kategorisindeki şikayet oranı yüzde 232 arttı.

Kitapevleri ve yayınevi kategorisinde şikayet yüzde 195 arttı.

Sinema sektöründe şikayetler yüzde 79 azaldı.