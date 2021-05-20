Abdurrahim Albayrak listesi! Abdurrahim Albayrak aday mı?

Abdurrahim Albayrak aday mı? Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın seçimlere hazırlandığı ve adaylığını açıklayacağı öğrenildi. Galatasaray'da seçim süreci yaklaştıkça başkan adayları belli olmaya başladı. Sarı Kırmızılı kulüpte Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi başkanlığa resmen adaylığını koydu. Öte yandan seçime girmeye hazırlanan Abdurrahim Albayrak'ın listesinde maddi gücüyle bilinen en az iki isimin olacağı iddia edildi. Abdurrahim Albayrak listesi hakkındaki detaylar…

Abdurrahim Albayrak aday mı, sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenildi. Ajansspor'un haberine göre; Albayrak'ın seçim listesi belli oldu.

Abdurrahim Albayrak aday mı?

Albayrak'ın kısa zamanda resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.

Galatasaray'da olağan genel kurul 12 Haziran saat 10.00'da yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 19 Haziran'da yapılacak.



Galatasaray'dan seçim açıklaması:



"Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

Abdurrahim Albayrak'ın listesi

Ajansspor'un haberine göre; Albayrak'ın seçim listesi belli oldu. Seçime girmeye hazırlanan Abdurrahim Albayrak'ın listesinde maddi gücüyle bilinen en az iki isim olacak. Diğer taraftan mevcut yöneticilerden Dorukhan Acar, Oytun Özer gibi gençlerin yanı sıra Okan Böke, Yusuf Günay'ın da Albayrak'la yürüyeceği belirtiliyor.

Galatasaray başkan yardımcılarından Kaan Kançal'ın ise şu an böyle bir listede olmaya onay vermediği gelen bilgiler arasında.

Olağan seçim öncesi nisan ayında liste kurma çalışmalarına başlayan Abdurrahim Albayrak öncelikle eski başkanlarla temasa geçmişti. Dursun Özbek, Adnan Polat gibi isimlerle temasa geçen Albayrak, yine eski yöneticilerle istişare yapmış ve olağan seçimin başvuru tarihi olan 7 Mayıs'a kadar beklediği ortam ve tabloyu oluşturamamıştı.