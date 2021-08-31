Abdullah Oğuz imzalı polisiye film serisi 'Çember' başlıyor...

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği Çember serisi yeni bölümleri ile Kanal D ’de ekrana geliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin hikayesini ve maceralarını anlatan, polisiye film serisi olan Çember’in oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor. Yapımını Ans Productıons& Evrensel Films’in, yapımcılığını Evren Oğuz’un üstlendiği Çember’in ilk filmi olan “Yolun Sonundaki Kız”ın konusu ise şöyle;

Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin’in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.

Çember “Yolun Sonundaki Kız” 05 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...