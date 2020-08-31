Abdullah Gül'ün mesajı eleştirilerin hedefi oldu

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını değerlendirdi. Hakan mesaj için, "Adeta ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başvuru dilekçesi gibi." ifadelerini kullandı.
Hakan'ın yazısında ilgili kısım şu şekilde:
Abdullah Gül, sosyal medyadan şu mesajı atmış:
“30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum.”
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Mesajdaki Atatürk vurgusunu görünce...
Bilmiş bir gülümsemeyle...
İçimden şöyle dedim:
İlahi Abdullah Gül
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“Adeta ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başvuru dilekçesi gibi.”
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Bu mesajın alt metnini ise yine delice gülümseyerek şöyle okudum:
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- Bakın, bakın... Ben artık 30 Ağustos geldiğinde hastalanmıyorum.
- Bakın, bakın... Daha önce hiçbir 30 Ağustos’ta mesaj atmamıştım ama bu 30 Ağustos’ta attım.
- Bakın, bakın... Nasıl da Atatürk diyorum.
- Bakın, bakın... Nasıl da gelişme kaydettim.
- Bakın, bakın... Bakın yahu... Bakın... Bakın ama...