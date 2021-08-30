Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü mü? Son görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün bir araya geldiği iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddialarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Gül ile Erdoğan'ın en son 1 Kasım 2019 tarihinde görüştüğü ifade edildi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, gündemi meşgul eden 'Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü' iddialarını köşesine taşıdı. Selvi, "Dini bayramlarda karşılıklı tebrikleşmeleri sürüyor mu bilmiyorum ama cenazelerde karşılaşınca sarf edilen nezaket cümleleri dışında Erdoğan ile Gül, en son 21 Kasım 2019 tarihinde görüşmüşler." diye yazdı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

ABDULLAH GÜL LOBİSİ

Medyada bir Abdullah Gül lobisi var bir de yeminli Abdullah Gül düşmanları. Ben ikisinin de Gül’e zarar verdiğini düşünüyorum. Abdullah Gül, cumhurbaşkanı olduğu dönemde Erdoğan’ı tasfiye etme planlarının arkasında değil, Erdoğan’ın yanında yer alsaydı bugün farklı bir yerde olurdu. 7 Şubat MİT krizinde, Gezi olayları sırasında 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan’ın arkasında durmadı. Oysa Erdoğan 367 kararına ve 27 Nisan e-muhtırasına rağmen Gül’ün arkasında durmuştu.

Abdullah Gül, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise muhalefetin ortak adayı olarak Erdoğan’ın karşısına çıkmak için çaba göstermesiyle yanlışlar dizisini sürdürdü.

NEDEN GÜL DESİN?

Birbirine zıt iki kanaldan “Erdoğan ile Gül görüştü”, yok “Erdoğan yerine Abdullah Gül’ü önerebilir” şeklinde yazılar yazılmaya başlandı. Gerçekle hiç ilgisi yok.

1) 2023 seçimlerinde Erdoğan tartışmasız bir şekilde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı.

2) Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ’nı ayırıp, partinin başında kalması, ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gibi bir plan ne konuşulmuş, ne de ciddiye alınıp üzerinde tartışılmış. Erdoğan partisinin başında olabilmek için Başkanlık sistemini getirdi. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini verdi. Bundan neden vazgeçsin?

3) Üzülecekleri bir haber vereyim, yeni anayasada bu hüküm korunuyor.

4) DEVA Partisi’ni Abdullah Gül’ün kurdurduğu biliniyor. Erdoğan, AK Parti’yi bölme hareketi olan DEVA Partisi’ni kurdurduğu için mi Gül’e yerini bırakacak?

5) Dini bayramlarda karşılıklı tebrikleşmeleri sürüyor mu bilmiyorum ama cenazelerde karşılaşınca sarf edilen nezaket cümleleri dışında Erdoğan ile Gül, en son 21 Kasım 2019 tarihinde görüşmüşler. O da Gül’ün, Şehir Üniversitesi’yle ilgili olarak araması üzerine gerçekleşmiş.

Benim gördüğüm Erdoğan’ın Abdullah Gül diye bir gündemi yok.