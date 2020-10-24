Abdullah Ağar paylaştı! Bombalı İHA'da dikkat çeken detaylar

Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) fotoğrafları paylaşıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Ceybarıl yönünde uçuş yapmaya çalışırken özel yöntemlerle indirilen Ermenistan Ordusuna ait “BZEZ” tipi İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.
AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A AİT BİR İHA'YI DAHA DÜŞÜRDÜ
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 15:25'te Ağdere ili istikametinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bu sabah da Ermenistan'a ait, el yapımı patlayıcı monte edilmiş kamikaze drone düşürülmüştü.
GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'sa Twitter hesabından etkisiz hale getirilen droneun fotoğraflarını paylaşarak çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Ağar "Azerbaycan askerlerinin bugün Cebrail cephesinde düşürdüğü BOMBALI İHA. İçine tahrip kalıbı döşemişler. Bunları ilk DAESH’te görmüştük. Sonra YPG/PKK’da. Şimdi de Ermenistan ordusunda. Şüphem odur ki, bu imalat YPG/PKK kokuyor. Onların mallara çok benziyor çünkü!" açıklamasını yaptı.