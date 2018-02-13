Abdullah Ağar Afrin'de ele geçirilen terör dokümanlarını paylaştı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kırsalında ele geçirilen bir köyde bulunan poster ve Irak'ın kuzeyinde yayınlanan bir gazetede yer alan terör örgütü PKK'nın yöneticilerine ait fotoğraflara dikkat çekerek, "Hâlâ birileri, inatla, ısrarla ve kendi aklıyla alay edercesine ve 'kendi kanunları karşısında suç işleyerek' PKK-YPG-DSG farklıdır demeye devam ediyor" dedi.

