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Abdülkadir es-Sufi hayatını kaybetti

AA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 15:53 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 15:53

Ian Dallas olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es-Sufi, 91 yaşında Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yaşamını yitirdi.


 Abdülkadir es-Sufi'nin vefatını, öğrencisi Zulfiqar Awan sosyal  medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.
 
  Awan, Twitter mesajında "Sevgili hocam Dr. Ian Dallas'ın bu sabah Cape  Town'da vefat ettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. 17 yıldır onun  öğrencisiyim. Sahip olduğum düşünce ve bilgi, ruhumu ve aklımı özenle  beslemesinden kaynaklanmaktadır. Ian Dallas... Teşekkür ederim." ifadelerine yer  verdi.
 
 "Ian Dallas" ismiyle 1930 yılında İskoçyalı Hristiyan bir ailede  dünyaya gelen Abdülkadir es-Sufi, gençlik yıllarında senarist ve aktör olarak  bazı film yapımlarında yer aldı.
 
Fas'ın Fes kentinde 1963 yılında Müslümanlığı seçen Abdülkadir  es-Sufi, sonra İslam hukuku ve tasavvuf alanına eğildi.
 
Sufi'nin "Gariplerin Kitabı", "Ayetlerden İşaretler", "Yarınki İslam:  Bir Manifesto", "100 Basamak", "Muhammedi Yol" ve "CİHAD: Bir Temel Tasarım"  kitapları Türkçeye çevrilmişti.
 
Abdulkadir es-Sufi, İngiltere'nin Norwich kentindeki İhsan Camisi'nin,  Endülüs'ün Granada şehrindeki Ulu Cami'nin ve Güney Afrika'nın Cape Town  kentindeki Cum'a Camisi'nin inşa edilmesine de öncülük etmişti.
 
  
 

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