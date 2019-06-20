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Abdülhamit Gül: Hak eden hak ettiği cezayı aldı

20 Haziran 2019 Perşembe - 12:38 | Son Güncelleme : 20 06 2019 - 12:38

Çatı davasındaki kararın ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Abdülhamit Gül, Yargıtay Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş  birliğiyle hayata geçirilen "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi  Projesi"nin açılışına katıldı.

Bakan Gül, açılışın ardından gazetecilerin sorusu üzerine, FETÖ'nün  darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında  sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığı yargılandığı  davada açıklanan kararı değerlendirdi.
 
Türk yargısının bugün çok tarihi bir kararla önemli bir gelişme  yaşadığını söyleyen Gül, "Türkiye'de darbecilerin yargılandığı, Türkiye'ye,  demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde  hesabını verdiği bir gün olmuştur. Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır  ve Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak,  şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek. Bu ülkenin insan hakları, hukuku daha  ileriye gidecek." ifadesini kullandı.
 
Gül, yargılananların 15 Temmuz gecesi ortadan kaldırmaya çalıştıkları  anayasaya göre, Türk yargısı tarafından yargılandıklarına dikkati çekerek, Türk  yargısının, hukuk çerçevesinde, hukukun ilkeleri doğrultusunda, hem uluslararası  hem Türk mevzuatı çerçevesinde yargılama yaptığını vurguladı.
 
"Bizim tek bir borcumuz var, adalet ve bu yerine getirilmiştir." diyen  Gül, Türk milleti adına karar veren Türk yargısının sanık sayısı fazla olmasına  rağmen, savunmalara riayet ederek bir sonuca vardığını belirtti.
 
Kararın, bağımsız Türk yargısı tarafından verildiğine işaret eden Gül,  "Bizler için, Türk milletinin bir ferdi olarak Türk yargısının verdiği bu karar,  bu anlamıyla çok önemlidir. Darbeciler yargılanmıştır ve mahkeme hukuk  çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı  anayasa, hukuk yine bugün onlar için uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı  aldığı bir karar, yargılama olmuştur." diye konuştu.
 
Bakan Gül, süreçte fedakarlıkla çalışan tüm adliye personeline ve  yargı mensuplarına Türk milleti adına teşekkür etti.
 
Kararın, Türk yargısı tarafından delillere göre verildiğini vurgulayan  Gül, mahkumiyet ve beraat kararlarının yargının takdirindeki konular olduğunu  dile getirdi. Bakan Gül, "Türk milletinin ferdi olarak bu sonucu görmek hepimizi  mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu.

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