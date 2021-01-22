Abdulhamit Gül'den sert tepki! Lanetliyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine sosyal medyada yazılan alçak sözler için çok sert tepki gösterdi ve ''Çirkin sözleri, kınıyorum, lanetliyorum'' dedi. Bakan Gül AYM'nin Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olarak da "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır." diye konuştu.

Gaziantep Valiliğini ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır." ifadelerini kullandı.

Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması konusunda da "Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum." dedi.