Abdest alırken fark etti! Namazını kılmadan hemen oraya koştu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hülya Gürler (45), namaz kılmak için geldiği Melik Camiinin şadırvanında bulduğu ve içinde 30 bin TL olan çantayı, jandarma aracılığı ile sahibi Emin Kılıça (40) teslim etti.

Olay, dün Çarşamba ilçesinde bulunan Melik Camiinde yaşandı. Termenin Söğütlü Mahallesinde yaşayan ve Samsun kent merkezine giden Hülya Gürler, eve dönerken Melik Camiinde namaz kılmak istedi. Caminin şadırvan kısmına gelen Gürler, asılı bir çanta fark etti. Çantanın içine bakan Gürler, kimlik, 30 bin lira para ve kredi kartlarını görünce hemen çantayı aldı, durumu da jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmanın ardından jandarma ekipleri, çantanın Emin Kılıça ait olduğunu tespit etti. Haber verilmesi üzerine jandarma karakoluna gelen Kılıç, çantasını Hülya Gürlerden teslim aldı.

VİCDANIM RAHAT ŞEKİLDE EMANETİ TESLİM EDİYORUM

Hülya Gürler, Samsunda alışverişimi yaptıktan sonra Termeye dönerken namaz kılmak için Melik Camiinde durdum. Bu sırada caminin şadırvan kısmında asılı çantayı fark ettim. Çantayı açıp içine baktım ve çantanın içerisinde kimlik, bir miktar para ve kredi kartlarını gördüm. Çantayı jandarma karakoluna teslim ettim. Çantanın sahibi bulundu, vicdanım ve içim rahat edecek şekilde emaneti kendisine teslim ediyorum diye konuştu.

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