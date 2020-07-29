Corona virüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 152 bin 389 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 500 bin 184 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 189 bin 592 kişinin de iyileştiği ifade edildi.
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ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 152 bini geçti
29 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:51 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 17:53
ABD'de corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 389'a yükseldi.
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