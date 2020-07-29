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ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 152 bini geçti

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:51 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 17:53

ABD'de corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 389'a yükseldi.


Corona virüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 152 bin 389 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 500 bin 184 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 189 bin 592 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

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