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ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları

AA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 22:16 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 22:16

ABD yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki İslam Devrimi Mostazafan Vakfı'nın (Bonyad Mostazafan) da aralarında bulunduğu 49 kuruluş ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Mahmoud Alavi'nin de olduğu 9 kişiyi yaptırım listesine ekledi.


ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran lideri Hamaney'in  geniş patronaj ağı ile İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Alavi'nin hedef alındığı  belirtildi.
 
Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran lideri  Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolü altında bulunan, finans, enerji, inşaat ve  madencilik gibi İran ekonomisinin önemli sektörlerinde yer alan İslam Devrimi  Mostazafan Vakfı'nın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
 
Vakfın görünüşte yoksullara fayda sağlamakla görevli bir hayır kurumu  olduğuna işaret edilen açıklamada, Hamaney tarafından "makamını zenginleştirmek,  siyasi müttefikleri ödüllendirmek ve rejim düşmanlarına zulmetmek" için  kullanıldığı ifade edildi.
 
Açıklamada, Alavi'nin de insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım  listesine alındığı, bakanlığın 2019 protestoları da dahil olmak üzere İran  rejiminin vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlallerinde merkezi bir rol  oynadığı belirtildi.
 
Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan yaptırım listesinde, 9 kişi ve  49 kuruluşun yanı sıra 1 kargo gemisi de yer aldı.
 
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında,  "İran'ın lideri, müttefiklerini hayırseverlik bahanesi altında ödüllendirmek için  Bonyad Mostazafan'ı kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Mnuchin, ABD'nin İran rejiminin kendi halkına yönelik süregelen  baskısını mümkün kılan kilit yetkilileri ve gelir kaynaklarını hedef almaya devam  edeceğini bildirdi.

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