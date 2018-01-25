ABD'yi tutuşturan gelişme! Artık...

The National Interest (NI), RusTu-95 stratejik bombardıman uçaklarının bundan böyle çatışma ortamında değişen şartlara ve yeni hedeflere hızlı tepki verebileceklerini yazdı. Bu yeni özellikle ABD artık hassas silahlara sahip olan tek ülke değil...

ABD merkezli NI dergisinin askeri uzmanlara dayandırdığı haberinde, RusTu-95 stratejik bombardıman uçaklarının Suriye 'de düzenlenen operasyonlar sırasında test edilen Rus yapımı SVP-24 nişangâh ve navigasyon sistemi sayesinde daha önce programlanmış olan kruz füzelerine yeni hedef tanıtılarak rotalarının değiştirilebileceği belirtildi.

Haberde ayrıca diğer bazı raporlara göre Tu-95'lerin seyir halindeki füzelerin hedeflerini değiştirme özelliğine de sahip oldukları ifade edildi. Uzmanlar, bu özelliğin henüz uygulamaya geçirilmemiş olsa da ''büyük bir olasılıkla geliştirilmekte olduğu'' yönünde görüş bildirdi.