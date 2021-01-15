ABD'yi sarsan iddia! Ivanka trump gizli servis elemanlarını...

Kongre baskınıyla sarsılan ABD'de sular durulmuyor… İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, güvenliklerinden sorumlu gizli servis elemanlarının evlerindeki tuvalet ve banyoları kullanmalarını yasakladı. Bunun üzerine eski Başkan Barrack Obama ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evlerindeki tuvaletleri kullanmak zorunda kalan gizli servis elemanlarına 100.000 dolara (yaklaşık 730.000 lira) yeni tuvalet-banyo yapıldı.

ABD’nin The Washington Post gazetesinde geçtiğimiz gün çıkan habere göre, Başkan Donald Trump'ın en büyük kızı Ivanka Trump ve başkanın üst düzey yardımcılarından biri olan eşi Jared Kushner gizli servis elemanlarının evlerindeki tuvalet ve banyoları kullanmalarını yasakladı.

Habere göre, Donald Trump’ın kızı ve damadı 2017'de Washington’un zengin semtlerinden Kalorama’da bulunan büyük malikaneye taşınmalarının ardından, evdeki 6 banyo ve tuvaletin gizli servis ajanları tarafından kullanılmasını yasakladı.

Ivanka ve Jared’in güvenliklerinden sorumlu birçok personelin tuvalet ve banyo ihtiyacının karşılanamadığı haberleri Beyaz Saray’da huzursuzluğa sebep oldu.

Habere göre, Başkan’ın kızı ve damadının evinde yaşayan gizi servis ajanları tuvalet, banyo ihtiyaçlarını eski Başkan Barrack Obama ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in evlerinde güvenlik personeline ait olan diğer tuvaletlerden karşılıyordu.

Ayrıca bazı gizli servis elemanlarının ihtiyaçlarını Trump / Kushner çiftinin evlerinden yaklaşık 3km. uzaklıkta bulunan çeşitli işyerlerinde karşıladığı da oluyordu.

Konu gizli servis elemanları tarafından üst mercilere şikâyet edilince federal hükümet ajanların banyo ve tuvalet için ihtiyaçları için Trump / Kushner konutunun karşısındaki caddede aylık kirası 3.000 dolar olan stüdyo tipi bir daire kiraladı.

Kiralanan dairede yaklaşık 100.000 dolar (yaklaşık 737.000 lira) harcanarak ajanların tuvalet ve banyo ihtiyaçları doğrultusunda tadilatlar yapıldı.

Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere’nin, The Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada iddiaları yalanladığı bildirildi.