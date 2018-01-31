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ABD'ye karşı atak!

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 11:45 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 11:50

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı Kudüs kararına karşı Uluslararası Adalet Divanı'na başvuracaklarını söyledi.


 Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti"  olarak tanımasının ardından Filistin yönetiminin atacağı adımlara ilişkin AA  muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
ABD'nin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan  Ureykat, "Trump'ın planıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı'na sunulacak bir  talebimiz var. Bununla söz konusu planın, Doğu Kudüs'ü İsrail tarafından işgal  edilmiş topraklar olarak kabul eden uluslararası karara aykırı olduğu yönünde bir  hüküm verilmesini hedefliyoruz." dedi.
 
Filistin yönetiminin tepkisini "eksiksiz bir plan" dahilinde  sürdüreceğini belirten Ureykat, şunları söyledi:
 
"Filistin, uluslararası kurumlara katılmaya çaba sarf edecek.  Uluslararası örgütlere yönelmemiz konusunda bizleri bağlayan bir şey kalmadı. ABD  ile karşı karşıya gelme noktasında bugüne kadar bir girişimde bulunmadık, ancak  bunu yapan kendileri oldu. Filistinliler, ABD'nin vetosuna rağmen Birleşmiş  Milletler'de (BM) tam üyelik hakkını elde etmek için BM  Güvenlik Konseyi'ne  tekrar başvuruda bulunacak. ABD'nin beklendiği üzere veto etmesi durumunda da  başvurularımızı tekrarlamaya devam edeceğiz."
 
 "ABD yönetimi müzakereler aşamasından dayatmalar aşamasına  geçti"
 
Filistinli yetkililerin Trump yönetimi ile bir yıl içinde 4'ü liderler  seviyesinde olmak üzere 35 görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Ureykat, "Bize  herhangi bir dayatmada bulunmayacaklarına dair söz verdiler. Bugün ise  müzakerelere dönmememiz halinde bizleri, yardımları kesmekle tehdit ediyorlar.  ABD yönetimi müzakereler aşamasından dayatmalar aşamasına geçmiştir artık." dedi.
 
FKÖ Genel Sekreteri, ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti"  olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının İsrail  hükümetinin istediği çözümü dayatma programını hayata geçirmenin ilk adımı olarak  niteledi.
 
Ureykat, "Şimdi de Kudüs'ün müzakerelerden bağımsız olduğunu söyleyen  ve desteklerini çekerek BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nu (UNRWA)  kurutmak isteyen Trump, İsrail ordusunun işgal ettiği topraklar ile hava sahası,  sınır kapıları ve su kaynakları üzerindeki kontrolü sürdürmesini istiyor. Bundan  sonra da Filistinliler, ilan edecekleri devletleri için Kudüs'ün çevresinde  başkent bulsunlar demeye getiriyor." ifadelerini kullandı.
 
ABD'nin barış sürecinde ara buluculuk rolüne son verdiğinin altını  çizen Ureykat, "Bugünden itibaren ABD'nin barışın hamisi veya ortağı olmasını  kabul etmeyeceğimiz gibi Avrupa Birliği'nin (AB) de alternatif olmasını  istemiyoruz. AB'nin kendisinin müttefiki olduğunu bildiğimiz için uluslararası  meşruiyete dayanan bir hami bulmaya çalışacağız." diye konuştu.
 
"Kudüs'ün kaderini belirleyecek olanlar, topraklarında direnen Filistinlilerdir"
 
Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "uluslararası kararları değiştirme girişiminde bulunmakla" suçlayan Ureykat, şöyle devam  etti:
 
"Bizden müzakerelere dönmemizi istiyorlar, hangi müzakerelerden söz  ediyorlar ki? ABD Başkanı o müzakerelerin yol haritasını açıklayabiliyor acaba?  Filistin yönetimi barış için çabalıyor. Ama bu, uluslararası hukuka uygun olmalı.  Arap ve Müslümanların tarihin en güçsüz dönemini yaşamasına rağmen en yüksek  sesle, 'Bizler Kudüs'ün koruyucularıyız ve başkenti Kudüs olmayan Filistin'in bir  anlamı olamaz' diyoruz. Kudüs'ün kaderini belirleyecek olanlar, topraklarında  direnen Filistinlilerdir."
 
Ureykat, bölgede barış temellerini güçlendirmenin tek yolunun İsrail  işgalinin sonlandırılması ve 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan  bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini vurguladı.
 
"Açıklamalar Kudüs'ü korumaz"
 
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Trump'ın kararı karşısında İslam  dünyasının duruşuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
 
 Müslüman ülkelerden ABD ile ilişkilerini kesmelerini isteyen Ureykat,  "İslam ve Arap dünyasında karar vericiler yaptıkları açıklamaların Kudüs'ü  koruyacağını sanıyor. Onların bize etki ettikleri kadar bizler henüz onlara etki  edecek düzeye ulaşamadık." diye konuştu.
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in geçen hafta İsrail meclisinde  yaptığı konuşmada, "İslam dünyasının tepkilerinin Trump'ın Kudüs'le ilgili  kararını ilk açıkladığı andaki tepkilerin ötesine geçemeyeceğini" belirttiğine  işaret eden Ureykat, "Pence'in görüşme talebini Filistin yönetimi reddetti.  Tercihimiz toprağımızı korumak ve onun için savaşmaktır. Bize bir şeylerin dikte  edilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
 "ABD'ye güvenenler bir kez daha düşünmeli"
 
Ureykat, konunun uluslararası boyutuna dikkati çekerek, "ABD  yönetimine sırtını dayayanlara bir kez daha düşünmelerini tavsiye ederiz.  Uluslararası hukuka yardım edin. Amerika'nın bir gün bir Kürt devletini tanımaya  kalkmayacağını ya da Barselona'yı Katalonya'nın başkenti olarak tanımayacağını  kim garanti edebilir? Bundan dolayı tüm dünya, ABD yöntemine karşı Filistin'in  yanında olmalıdır." dedi.
 
Rusya, Çin ve AB'nin Filistin davasının yanında yer aldığını, bu  konuda önemli ve etkin bir rol almak istediklerini dile getiren Saib Ureykat,  sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Değişmeyen tek gerçek şu: Bizler bu topraklarda varız ve burada  olmaya devam edeceğiz. Bölgenin güvenliği ve istikrarı Filistin sorunu çözülmeden  sağlanamaz."
 
  
 
  

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