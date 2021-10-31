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ABD'ye istihbarat verdi! İran'dan kritik İHA hamlesine yaptırım

AA |  31 Ekim 2021 Pazar - 19:05 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 19:05

İsrail yönetiminin ABD'nin yeni yaptırımlar uygulama kararından önce İran'ın insansız hava aracı (İHA) programından sorumlu kişiler hakkında Washington'a "kapsamlı" istihbarat verdiği bildirildi.


Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin 29 Ekim'de İran Devrim  Muhafızları Ordusu'nun İHA programlarını ve Kudüs Gücü'nü destekleyen 4 kişi ve 2  şirkete yaptırım uygulanmasına karar verdiği hatırlatıldı.
 
Devrim Muhafızları'nın Havacılık Kuvvetleri İHA Komutanı Saeed  Aghajani'yi de kapsayan yaptırım kararından kısa süre önce İsrail'in, İran'ın İHA  programı yöneticileri ve son bir yıl içinde silahlı insansız hava araçlarının  Basra Körfezi'ndeki çeşitli hedeflere karşı genişletilmiş kullanımı hakkında ABD  yönetimine "kapsamlı" istihbarat aktardığı belirtildi.
 
Haberde, bu yaptırımların nükleer müzakerelerin yeniden başlaması  öncesinde Tahran üzerindeki baskıyı artırmayı ve ayrıca saldırılarda daha fazla  İHA kullanmaktan caydırmayı amaçladığına işaret edildi.

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İsrail ABD insansız hava aracı
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