ABD, yabancı ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirmeyi planlıyor

Associated Press'in haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin ABD 'ye gelecek neredeyse tüm yabancı ziyaretçilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmek için ilk adımı attığını söyledi.

İrlanda, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık Brezilya , Güney Afrika ve Hindistan 'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.

ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 testi göstermeleri isteniyor.