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ABD, yabancı ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirmeyi planlıyor

AA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 1:40 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 1:40

ABD'de Joe Biden yönetiminin ülkeye gelecek yabancı ziyaretçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirmeyi planladığı bildirildi.


Associated Press'in haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir  Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin ABD'ye gelecek neredeyse tüm yabancı  ziyaretçilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmek için ilk adımı attığını  söyledi.
 
ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat  kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan  kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.
 
ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına  bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 testi göstermeleri  isteniyor.

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