ABD, Xiaomi’ye yönelik kısıtlamaları resmen kaldırdı!

Xiaomi resmen duyurdu. ABD 'de kara listeye alınan Xiaomi, yasaklı şirketler listesinden çıkarıldı. Xiaomi'yi kara listeden çıkaran kararla birlikte Çinli teknoloji üreticisi ABD'den tekrar yatırım alabilir hale gelmiş oldu.

Xiaomi Corporation’dan “Dava ile ilgili gönüllü açıklama” başlığıyla yapılan duyuruda, “ABD District of Columbia Bölge Mahkemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.09'da (Doğu Standart Saati) ABD Savunma Bakanlığı'nın 14 Ocak 2021 tarihinde Xiaomi'yi "Komünist Çin Askeri Şirketi" (CCMC) olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladı. Kesinleşmiş kararla birlikte ABD vatandaşlarının ve tüzel kişilerin Xiaomi menkul kıymetlerini satın alma veya tutma yetkisine ilişkin tüm kısıtlamalar resmen kaldırılmış oldu” denildi.

'YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Xiaomi Corporation Başkanı Lei Jun’un imzasıyla yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Xiaomi olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın bu süreçte bize verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyoruz. Açık, şeffaf, borsada işlem gören ve bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteren ve yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. Xiaomi olarak kullanıcılarımıza güvenilir tüketici elektroniği ürünleri ve hizmetleri sunmaya, dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için en adil fiyatlarla harika ürünler sunmaya devam edeceğiz.”