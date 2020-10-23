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ABD vize işlemlerini durdurdu

23 Ekim 2020 Cuma - 15:36 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 15:56

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul, Ankara ve Adana'daki vize işlemlerini askıya aldığını duyurdu.


ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bugün bir 'güvenlik uyarısı' yayınladı ve İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına karşı potansiyel terörist saldılar ve kaçırma girişimleri konusunda güvenilir bilgiler aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada bu saldırıların potansiyel olarak ABD'nin Türkiye başkonsolosluğunda veya ülkedeki başka noktalarda da meydana gelebileceğini ifade etti.
 
Elçilikten, "Terör saldırı ihtimali nedeniyle Ankara, İstanbul, Adana İzmir’deki vize hizmeti askıya alındı" açıklaması yapıldı. Büyükelçilik, Türkiye’deki ABD vatandaşlarının yabancı vatandaşların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi alanlardan, kaçınmaları gerektiğini aktardı. Elçiliklerin vize işlemlerinin yanı sıra ABD vatandaşlarına verilen hizmetlerin de geçici süreyle durdurulacağı duyuruldu. Kişisel randevusu olanlara konuyla ile ilgili bir bilgilendirme e-postası atılacağı belirtildi.
 

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ABD Ankara vize istanbul
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