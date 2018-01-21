ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Suriye'deki son durumu telefonda görüştü. Görüşmenin ABD'nin talebiyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptıkları telefon konuşmasında Suriye 'nin kuzeyinde istikrarın sağlanması konusunu görüştüler.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi:

Suriye'deki durum görüşüldü. Özellikle ülkenin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve BM gözetimi altında barış sürecinin ilerletilmesine değinildi ve Soçi'de gerçekleşecek Suriye Ulusal Diyaloğu'nun buna temel oluşturacağı belirtildi.