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ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

DHA |  21 Ocak 2018 Pazar - 10:04 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 10:04

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Suriye'deki son durumu telefonda görüştü. Görüşmenin ABD'nin talebiyle gerçekleştiği belirtiliyor.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptıkları telefon konuşmasında Suriye'nin kuzeyinde istikrarın sağlanması konusunu görüştüler.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, telefon konuşmasının Amerika tarafının inisiyatifi üzerine gerçekleştiği belirtildi.
 
Açıklamaya şu şekilde devam edildi:
 
Suriye'deki durum görüşüldü. Özellikle ülkenin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve BM gözetimi altında barış sürecinin ilerletilmesine değinildi ve Soçi'de gerçekleşecek Suriye Ulusal Diyaloğu'nun buna temel oluşturacağı belirtildi.
 

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