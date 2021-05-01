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ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı

AA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 16:10 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 16:10

Afganistan'da konuşlu ABD ve NATO silahlı kuvvetleri, bugün itibarıyla resmen çekilmeye başladı.


ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı. Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu  tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden  itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek. ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta  çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11  Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.
 
 Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çekilme sürecinin son bir  yılda ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılmasıyla başladığını belirterek  Biden'ın kararının ardından hazırlıkların hızlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, bugüne dek yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiği  kaydedildi.
 
 
ABD ve NATO müttefikleri, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak  görülen El Kaide örgütü militanlarının sakladığı ve koruduğu gerekçesiyle 7 Ekim  2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.ABD'nin Brown Üniversitesinin yürüttüğü "Savaşın Maliyetleri" projesi  kapsamındaki tahminlere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla  para harcandı. ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı  savaşta, 1144 NATO personeli de hayatını kaybetti.
 

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