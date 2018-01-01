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ABD ve İsrail'in ardından Rus Dışişleri'nden İran açıklaması!

01 Ocak 2018 Pazartesi - 20:47 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 20:47

İran'daki protestoların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.


Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'da 5. gününe giren protestoların ülkenin iç meselesi olduğu belirtildi.
 
"İRAN'A DIŞ MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ!"
 
Olayların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını kaydeden bakanlık, "Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler (İran'ın içişlerine) kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
 
ŞİMDİYE KADAR 12 KİŞİ ÖLDÜ
 
İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
 
GÖZALTILAR BAŞLADI
 
Dün çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.
 
Ülkede Telgram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları da geçici olarak erişime engellenmişti.

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