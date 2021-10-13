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ABD ve İsrail'den İran'a uyarı: Diplomasi başarısız olursa...

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 20:27 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 20:27

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer konusunda devam eden müzakerelerde sürenin kısaldığını, diplomasinin başarısız olması durumunda diğer seçeneklerin masada olacağını söyledi.


Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap  Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile iki ülke  arasındaki normalleşme anlaşmasının yıl dönümünde Washington'da bir araya  geldikten sonra, iki bakanla ortak basın toplantısı düzenledi.
 
İran'a ilişkin soruları yanıtlayan Blinken, bu ülkenin nükleer silah  elde etmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.
 
Diplomatik yolların en iyi çözüm yolu olduğuna inandıklarını ifade  eden Blinken, aylardır ülkesinin İran nükleer anlaşmasına dönme konusunda hazır  olduğunu ifade ettiğini ancak Tahran'ın bu konuda hazır olduğunu görmediklerini  belirtti.
 
Blinken, "Zaman daralıyor ve burada da görüştüğümüz üzere Ortak  Kapsamlı Eylem Planı'na (OKEK) dönsek bile OKEK’in temel faydalarını  göremeyeceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz. Çünkü İran, daha çok santrifüj  kullanarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20’den yüzde 60’a çıkarmak başta  olmak üzere bu süreyi nükleer programını ilerletmek için kullanıyor." diye  konuştu.
 
İran’ın meydan okumalarıyla baş etmek için tüm seçenekleri  değerlendirdiklerini anlatan Blinken, "Diplomasi başarısız olursa askeri  seçenekleri değerlendirecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
 
"Az önce belirttiğim nedenlerden dolayı zamanımız gittikçe kısalıyor.  Aynı zamanda İran’ın tepkilerini, durumunu yakından izliyoruz. İran yolunu  değiştirmezse diğer seçeneklere dönmeye hazırız."
 
İsrail Dışişleri Bakanı da uyardı
 
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise nükleer müzakerelerde kaybedilen  zamanın İran’ın nükleer programına devam etmesini sağladığını savunarak, "Her  geçen gün, gecikilen her gün İran nükleer bombaya bir adım daha yaklaşıyor."  dedi.
 
Lapid, İran’ın dünyayı nükleer program konusunda kandırdığını ileri  sürerek, “Ben ve Bakan Blinken, Holokost'tan kurtulan ailelerin çocuklarıyız.  Bizler bir ulusun dünyayı kötülükten korumak için ne zaman güç kullanması  gerektiğini biliriz.” ifadelerini kullandı.
 
İsrail’in kendini savunma hakkını mahfuz tuttuğunu vurgulayan Lapid,  “Eğer diplomasi başarısız olursa diğer tüm seçenekler masada olacak. Diğer  seçenek ifadesinin ne anlama geldiğini buradaki herkes anlıyor, Tahran da  anlıyor.” açıklamasında bulundu.
 

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