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ABD ve Irak'tan DEAŞ ile mücadele vurgusu

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 1:45 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 1:45

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Washington'da yaptıkları görüşmede, DEAŞ'a karşı ortak mücadelenin sürdürülmesi vurgusunu yaptı.


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı  yazılı açıklamada, Esper ile İnad'ın bugün bir araya geldiğini belirtti.
 
İkilinin görüşmede, ikili güvenlik ortaklığı ve DEAŞ'ın Irak ve  Suriye'de yeniden ortaya çıkmasını önlemek için Irak güvenlik güçlerinin  kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin sürdürülmesinin öneminin vurgulandığını  aktaran Hoffman, "Esper ve İnad, Irak güvenlik güçleri ve ABD öncülüğündeki DEAŞ  karşıtı koalisyon güçlerinin DEAŞ'ı yenmek için sürdürdükleri ortaklığı, ayrıca  güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir Irak emeline bağlılıklarını bir kez daha  teyit ettiler." bilgisini verdi.
 
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 18 Ağustos'ta üst düzey heyetle  Washington’a gelmişti. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, çarşamba sabahı ABD'li  mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmüştü.
 
Kazımi'nin ise bugün içinde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz  Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.
 

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ABD Mark Esper ırak
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