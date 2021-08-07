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ABD ve İngiltere, vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi

AA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 12:13 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 12:13

Afganistan'da şiddet olaylarının artması nedeniyle ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri, Afganistan'daki vatandaşlarından, bulabildikleri tüm uçuşları kullanarak en acil şekilde bu ülkeyi terk etmelerini istedi.


ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının mevcut  ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmesini  istedikleri bildirildi.
 
Güvenlik koşulları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne  alındığında, büyükelçiliğin Afganistan'daki ABD vatandaşlarına yardım etme  kabiliyetinin son derece sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, ABD  vatandaşlarına Afganistan'a seyahat etmeme uyarısında da bulunuldu.
 
Öte yandan İngiltere Büyükelçiliği de İngiliz vatandaşlarından, böyle  kriz döneminde yardım beklememelerini ve en kısa zamanda Afganistan'ı terk  etmelerini istedi.
 
Açıklamada, güvenlik tehditleri nedeniyle büyükelçilik personelinin de  başkent Kabil dışına seyahat etmemesi uyarısı yapıldı.
 
Öte yanda Taliban militanları, ilk kez Afganistan'da bir vilayet  merkezini dün öğle saatlerinde kontrol etmişti.
 
Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi
ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin  Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban  saldırıları hız kazandı.
 
Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten  sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.
 
Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele  geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.
 
Güneyde Helmand, kuzeyde Cüzcan ve batıda Herat vilayet merkezleri de  Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.
 
Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol  ettiğini iddia ediyor.
 
Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin  askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.
 
BM’ye göre Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden  fazla sivil hayatını kaybederken Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu  mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu  açıkladı.

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