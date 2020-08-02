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ABD ve Avrupa'ya şok suçlama: Teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son verin!

AA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 1:54 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 1:54

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve Avrupa'yı terör örgütlerine finansman ve barınma desteği sağlamakla suçladı.


Zarif, İran İstihbarat Bakanlığının ABD'de örgütlenen ve İran'da terör  eylemleri düzenlemekle suçlanan rejim karşıtı bir grubun liderini ele geçirdiğini  duyurmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
 
Mesajında, "Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son  vermelidir." ifadesini kullanan Zarif, şöyle devam etti:
"(Teröristler) ABD ve Avrupa'daki güvenli limanlarından nefret,  propaganda, cinayet ve kargaşa organize ediyorlar ve masum İranlı sivillere  yönelik cinayetlerin sorumluluğunu utanmadan üstleniyorlar. Sis perdeleri bu iki  yüzlülüğü gizleyemez."
 
İran İstihbarat Bakanlığı, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla  bilinen ABD merkezli rejim karşıtı ve monarşi yanlısı örgütün lideri olduğu  belirtilen Cemşid Şarmehd'in yakalandığını duyurmuştu.
 
Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne  ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı  silahlı eylemler ve sabotajları düzenlemekle suçlanıyor.
 
İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD'nin California eyaletinde İran  aleyhine faaliyetler yürüttüğü bilinen Şarmehd'in İran'da yakalandığını  açıklarken "Şarmehd gibi kişiler ABD ve siyonist rejime (İsrail) güvenerek hata  yapıyorlar çünkü bu ikisi kendi çıkarlarına hizmet edildiği sürece destek verir."  demişti.
 
Yakalandıktan sonra gözleri bağlı şekilde kameralar karşısına  geçirilen Şarmehd'in, Şiraz'daki terör saldırısındaki planlayıcı rolünü itiraf  ettiğine dair görüntüler devlet televizyonunda gösterilmişti.
 
İran istihbaratının, Şiraz'daki terör eyleminin yönlendiricisi olduğu  iddia edilen Şarmehd'i 2009'da Los Angeles'ta öldürme teşebbüsünde bulunduğuna  ilişkin haberler ABD medyasında yer almıştı.
 

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