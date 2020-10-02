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ABD vatandaşlarına bin 200 dolarlık ödeme yapacak

AA |  02 Ekim 2020 Cuma - 7:34 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 7:34

ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.


Beyaz Saray ile Demokratlar arasında günlerdir süren müzakerelerde bir  anlaşma sağlanamamasına rağmen söz konusu teşvik paketi, 207'ye karşı 214 oyla  kabul edildi.
 
Demokratların teşvik paketine karşı oy kullananlar arasında,  Cumhuriyetçilerin yanı sıra 18 demokrat üye de yer aldı.
 
Söz konusu teşvik paketi, ilk olarak Senato'ya sunulacak, buradan  geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.
 
Demokratların 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında, 600  dolarlık haftalık işsizlik yardımının yeniden devreye alınması ve yıl sonuna  kadar uzatılması planlanıyor.
 
Teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu  gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.
 
Öte yandan eyalet ve yerel yönetimlere bir yılda 436 milyar dolarlık  yardım sağlanması, salgından en çok etkilenen işletmeler için ikinci tur Maaş  Koruma Programı kredisi verilmesi, hava yolu şirketleri için 25 milyar dolarlık  kaynak ayrılması, Kovid-19 testi için 75 milyar dolarlık bütçe sağlanması,  eğitime 225 milyar dolarlık kaynak aktarılması ve kira yardımı gibi önlemlerin  hayata geçirilmesi hedefleniyor.
 
Trump hükümeti ile Demokratlar arasında teşvik paketine ilişkin uzun  zamandır devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.
 
Son olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi  Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin önceki gün yaptıkları görüşmelerin  ardından dün de bir telefon konuşması gerçekleştirmişti. Teşvik paketinin  miktarını görüşen ancak tam mutabakat sağlayamayan ikili arasındaki görüşmelerin  devam edeceği kaydedilmişti.
 
Söz konusu teşvik paketinin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu  Senato'dan geçemeyeceği öngörülüyor.
 
   
 

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