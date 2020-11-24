ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na getirilecek Jake Sullivan kimdir?

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın kabinesi şekilleniyor. Joe Biden ulusal güvenlik danışmanı olarak Jake Sullivan'ı seçti. Jake Sullivan Türkiye'yi yakından tanıyan isimlerden biri. Peki, Jake Sullivan kimdir? İşte Jake Sullivan kariyeri ve görevleri...

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ekibi şekillenmeye başladı. Joe Biden'a oldukça yakın olan ve şu an üst düzey danışmanlarından biri olan 43 yaşındaki Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek.

Jake Sullivan kimdir?

Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Sullivan, Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken, siyaset planlama biriminin başına getirilmişti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı 'nda Siyaset Planlama departmanının direktörü olan Sullivan, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de çalıştı.

Clinton'ın özel kalem müdürü yardımcılığını yapan Sullivan, İran nükleer görüşmelerinde de baş müzakereci olarak görev yaptı.

Gazze'de 2012'de varılan ateşkes görüşmlerinde de önemli rol oynayan Sullivan, hem Beyaz Saray hem Dışişleri Bakanlığı'nda Asya-Pasifik ile ilişkilerin belirlenmesinde rol aldı.

Carnegie Endowment for International Peace düşünce kuruşunda da çalışan Sullivan, Yale Hukuk Fakütlesi'nde ders verdi.

Sullivan, ayrıca 2016'da Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a üst düzey danışmanlık yaptı.