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ABD: Türkiye ile birlikte çalışacağız

AA |  18 Şubat 2018 Pazar - 10:08 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 10:08

ABD Savunma Bakanı Mattis 'Suriye'de DEAŞ'tan alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını ve Türkiye ile tüm bölgelerde kontrolü ele alan yerel güçler konuları dahil dikkati dağıtıcı unsurlar konusunda birlikte çalışacaklarını' söyledi.


ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Avrupa seyahatinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin  sorularını yanıtladı.
 
DEAŞ’tan alınan bölgelerin kontrolünün orada yaşayan yerel halkına  bırakılması konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını belirten Mattis, şu  ifadeleri kullandı:
 
"Türkiye ile kurtarılmış bölgelerin kontrolünün o bölgelerin  yerellerine bırakılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve Türkiye ile kontrolü  ele alan yereller ve diğer tüm kışkırtıcı, yoldan çeviren ve dikkati dağıtan  konular veya her alan konusunda Türkiye ile çalışacağız. Tam hemfikir olduğumuz  alanlar da çok."
 
 
Fransa, İtalya ve İspanya'nın Türkiye ile çalıştığını hatırlatan  Mattis, Türkiye'nin ABD ile müttefik olduğunu ve Türkiye ile ABD arasında birçok  konunun bulunduğunu dile getirdi.
 
Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu’nun iki ülke arasındaki önemli birçok konu hakkında birlikte çalışma  konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
 
 
Menbiç mekanizması üzerinde çalışılıyor
 
Türkiye ile ABD’nin  PYD/PKK’nın Menbiç’teki varlığı ve ABD’nin örgüte  desteği konusunda bir mekanizma kurulacağına ilişkin bir soru üzerine Mattis,  "Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem. Bu da şu demek, bunlar üzerinde  çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız." diye konuştu.
 
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu mekanizmaların Afrin'de nasıl  işleyeceği konusunda da çalışılması gerektiğini kaydetti.
 
 

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