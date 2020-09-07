Gazetevatan.com » Dünya » ABD, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı
ABD, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı
Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi dış basında yer bulmaya devam ediyor. 'Türkiye bölgesel güç olacak donanma inşa ediyor " yazan ABD'li Bloomberg Türk ve Yunan donanmalarını karşılaştırdı. Yunan yetkililer yorum bile yapamadı...
ABD'li Bloomberg haber sitesi Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime yer verdi. Haberde Türkiye ve Yunanistan donanma güçleri de karşılaştırıldı.