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ABD, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi dış basında yer bulmaya devam ediyor. 'Türkiye bölgesel güç olacak donanma inşa ediyor " yazan ABD'li Bloomberg Türk ve Yunan donanmalarını karşılaştırdı. Yunan yetkililer yorum bile yapamadı...

ABD, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı ABD'li Bloomberg haber sitesi Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime yer verdi. Haberde Türkiye ve Yunanistan donanma güçleri de karşılaştırıldı.
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