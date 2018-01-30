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ABD, Trump hakkındaki "yasak ilişki" iddiasını tartışıyor

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 2:01 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 2:01

ABD Başkanı Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "susması" karşılığında 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, Amerikan kamuoyunun gündeminden düşmüyor


ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında bir kadınla  "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce  "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, yeniden  Amerikan kamuoyunun gündemine geldi. 
 
Yaklaşık bir yıl önce başkanlık koltuğuna oturan eski TV şovmeni ve  emlak milyarderi Trump hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
 
Amerikan kamuoyunun gündemine düşen son iddiaya göre 2006 yılında  Trump, şimdiki eşi Melania Trump ile ilk çocuklarının doğumundan birkaç ay sonra  Stephanie Clifford adlı bir kadınla "yasak ilişki" yaşadı.
 
"Susması" için 130 bin dolar ödendi iddiası
 
Aynı iddiaya göre 8 Kasım 2016'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinden  bir ay önce Trump'ın avukatı Michael Cohen, Clifford'a "kamuoyuna konuşmaması"  için 130 bin dolar ödeme yaptı.
 
İddialar Amerikan medyasının gündeminden düşmezken, Trump'ın kendisi,  avukatı Cohen ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Clifford ile ilgili yasak  ilişki" ve "susması için para ödendiği" yünündeki iddiaların tümünü reddetti.
 
Trump'ın avukatı 10 Ocak'ta, Clifford'ın imzasının olduğu ve "Trump'la  ilişki iddialarının reddedildiği" bir mektubu açıklarken, söz konusu mektuptan  kısa bir süre sonra "In Touch" adlı haftalık dergiye röportaj veren Clifford ise  "Trump'la 2006 yılında ilişki iddialarının doğru olduğunu" söyledi.
 
Öte yandan Amerikan medyasında, Trump'ın Davos seyahatine katılmaktan  son anda vazgeçen eşi Melania Trump'ın Clifford iddiasına çok öfkelendiği ve bu  sebeple Davos yerine hafta sonu tatilini geçirmeye Florida'ya gittiği iddia  edilmişti.
 
Cinsel taciz iddiaları
 
Clifford ile ilgili iddialar gündemi meşgul ederken, Trump hakkında  son bir yılda Amerikan kamuoyuna yansımış 20'ye yakın cinsel taciz iddiası da  yeniden tartışılmaya başladı.
 
Farklı yıllarda Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu öne  süren kadınlar, Amerikan medyasına verdikleri röportajlarda yaşadıklarını  anlattılar.
 
Bunlar arasında, 1997 yılında Trump'a karşı "tecavüz girişimi"  iddiasıyla dava açan Jill Harth, 2007 yılındaki olayın ardından Trump'a karşı  geçen yıl "aşağılama" davası açan Summer Zervos gibi isimler öne çıkarken, Lisa  Boyne 1996 yılında, Cathy Heller ve Temple Taggart 1997 yılında, Melinda  McGillivray de 2003 yılında Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia  etmişti.
 
BM Daimi Temsilcisi Haley ile ilişki iddiası
 
Diğer yandan Trump ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Nikki Haley arasında da bir ilişki olduğu iddiası, geçen hafta ABD  kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.
 
Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı "Gazap ve Öfke:  Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitapla en çok satanlar listesinin başında  bulunan Michael Wolff, kitabını dikkatli okuyanların Trump'ın bir kadınla yasak  ilişkisinin olduğunu anlayacaklarını ileri sürmüştü.
 
Söz konusu iddia tartışılırken bu kişinin, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi  Haley veya Trump'ın İletişim Direktörü Hope Hicks olabileceği yönünde iddialar  gündeme gelmiş; Haley ise iddiaları "mide bulandırıcı" olarak nitelendirerek  reddetmişti.
 
Özellikle Rusya soruşturması kapsamında zor günler geçiren Trump'ın,  aynı zamanda hakkında çıkan yasak ilişki ve cinsel taciz iddialarıyla  kamuoyundaki desteğini biraz daha kaybedebileceği belirtiliyor.
 

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ABD Donald Trump yasak ilişki
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