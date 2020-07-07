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ABD TikTok'u yasaklamaya hazırlanıyor

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 21:44 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 23:15

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıkladı.


Fox News kanalına konuşan Pompeo, ülkede kullanılan Çin menşeli sosyal  medya uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Özellikle TikTok uygulamasının güvenlik açısından büyük tehlike  oluşturduğu yönündeki tartışmalara atıfta bulunan Pompeo, konuyu ciddiyetle ele  aldıklarını vurguladı.
 
TikTok'un yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren  Pompeo, "Bu konuda Başkan'ın (Donald Trump) önüne geçmek istemiyorum ama ABD,  insanların telefonlarında yüklü olan Çinli uygulamalar hakkında doğru olanı  yapacaktır. Şu an konuyla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan, TikTok konuya dair yazılı bir açıklama yaparak, Pompeo'nun  sözlerine tepki gösterdi.
 
Firmanın Amerikalı CEO tarafından yönetildiği ve muadilleri içerisinde  güvenlik ve kamu politikası açısından ilk sıralarda yer aldığı vurgulanan  açıklamada, "Kullanıcılarımıza güvenli bir uygulama deneyimi sunmaktan daha  önemli bir önceliğimiz yok. Çin hükümetine hiçbir zaman veri sağlamadık,  istendiğinde de bunu yapmayız." ifadelerine yer verildi.
 
ABD'de ve dünya çapında 800 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip  TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia  ediliyor.
 
Çok sayıda ABD'li uzman, firmanın ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit  oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.
 

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ABD Çin Mike Pompeo
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